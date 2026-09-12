Kermesse bretonne Gou’Mikel JEMP 2026 Moëlan-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Kermesse bretonne Gou’Mikel JEMP 2026
Parking Chapelle Saint Philibert Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Kermesse bretonne traditionnelle, organisée par l’association Pregomp Asambles. Danse, musique, spectacles, jeux traditionnels et petite restauration. Avec la participation des Cercles celtiques de Riec sur Bélon (Bleunioù Lann an Aven) et Moëlan sur Mer (Molan Douar ar Mor), des accordéonistes Moëlan à vent , des chanteurs.euses de l’association Lagadenn, des enfants de l’école bilingue de Kermoulin ainsi que de l’Aven & District Pipe Band (nouveauté cette année). Jeux traditionnels en libre service. Mini fest-deiz. Gratuit (hors restauration) .
Parking Chapelle Saint Philibert Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 83 80 63 74
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English :
L’événement Kermesse bretonne Gou’Mikel JEMP 2026 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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