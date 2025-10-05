KERMESSE – CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre

KERMESSE Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE CULTUREL J.DUHAMEL PRÉSENTE : KERMESSELe monde est en crise et nous sommes nés dedans. C’est à nous de le changer, c’est une évidence… Et si on commençait par une chenille ? La chenille est une danse où des gens qui ne se connaissent pas se prennent par les épaules, regardent dans le même sens et deviennent un peuple. Faire la chenille tous ensemble un soir de représentation. Le projet est simple et pourtant ce rituel festif, en apparence anodin, est source de puissante réaction : rejet, plaisir, euphorie. Pour certains, on touche même à la tradition. Avec la chenille pour point de départ, le collectif La Cabale questionne notre rapport au ridicule et à la honte et fait de cette danse un sujet politique, sociologique et écologique. Kermesse pourrait être une expérience sociale. Serions-nous capables d’amorcer une réconciliation nationale autour d’une danse ? Et si pour sauver le monde, il fallait commencer par se sauver de soi-même ?La presse en parle« Neufs jeunes comédiens qui regorgent d’idées et d’audace pour le grand plaisir du public », Télérama« La chenille, nouveau symbole du vivre-ensemble », Le MondeTexte et mise en scène Collectif La Cabale • Interprétation Marine Barbarit, Lola Blanchard, Alix Corre, Margaux Francioli, Akrem Hamdi, Aymeric Haumont, Charles Mathorez, Thomas Rio, Rony Wolff

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 Vitre 35