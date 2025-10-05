Kermesse Salle paroissiale Ciboure
Kermesse Salle paroissiale Ciboure dimanche 5 octobre 2025.
Kermesse
Salle paroissiale Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Kermesse du relais paroissiale Ciboure-Socoa et de l’école Saint Michel
Messe l’église Saint Vincent à 10h30
Apéritif dans la cour de l’école
Repas dans la salle paroissiale avec la présence de l’Arin.
Réservation et règlement du 06/09 au 21/09 sur les parvis des églises de Ciboure & Socoa à l’occasion des messes. .
Salle paroissiale Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine julien.durquet@gmail.com
English : Kermesse
German : Kermesse
Italiano :
Espanol : Kermesse
L’événement Kermesse Ciboure a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme Pays Basque