Kermesse Salle paroissiale Ciboure dimanche 5 octobre 2025.

Salle paroissiale Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Kermesse du relais paroissiale Ciboure-Socoa et de l’école Saint Michel

Messe l’église Saint Vincent à 10h30

Apéritif dans la cour de l’école

Repas dans la salle paroissiale avec la présence de l’Arin.

Réservation et règlement du 06/09 au 21/09 sur les parvis des églises de Ciboure & Socoa à l’occasion des messes. .

Salle paroissiale Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine julien.durquet@gmail.com

