Kermesse de Cherreau Cherré-Au
Kermesse de Cherreau Cherré-Au dimanche 28 juin 2026.
Kermesse de Cherreau
Ecole de Cherreau Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’ APE de Cherré organise la kermesse de l’école de Cherré .
Ecole de Cherreau Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire mairie@cherre-au72.com
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L’événement Kermesse de Cherreau Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude