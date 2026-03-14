Kermesse de Cherreau

Ecole de Cherreau Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’ APE de Cherré organise la kermesse de l’école de Cherré .

Ecole de Cherreau Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire mairie@cherre-au72.com

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English :

L’événement Kermesse de Cherreau Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude