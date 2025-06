Kermesse de fin d’année Stade Municipal d’Aureille Aureille 27 juin 2025 16:30

Bouches-du-Rhône

Kermesse de fin d’année Vendredi 27 juin 2025 à partir de 16h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

L’Association des Parents d’Élèves d’Aureille vous invite à sa kermesse de fin d’année, le vendredi 27 juin, à partir de 16h30 !

Parents, enfants, amis… Célébrons ensemble cette belle fin d’année scolaire dans la joie et la bonne humeur !



Au programme :

16h30 Goûter et jeux

18h30 Remise des prix

19h30 Spectacle des enfants

20h00 Restauration & Soirée DJ

Une soirée festive et conviviale vous attend !

Venez nombreux pour partager ce moment en famille ! .

Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17

English :

The Aureille Parents’ Association invites you to its end-of-year fair on Friday 27 June, starting at 4.30pm!

German :

Die Elternvereinigung von Aureille lädt Sie zu ihrer Kirmes zum Jahresende am Freitag, den 27. Juni, ab 16.30 Uhr ein!

Italiano :

L’Associazione Genitori Aureille vi invita alla fiera di fine anno venerdì 27 giugno, a partire dalle 16.30!

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de Aureille le invita a su feria de fin de curso el viernes 27 de junio, a partir de las 16.30 horas

