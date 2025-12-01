Kermesse de la Bams Argenton-sur-Creuse
Kermesse de la Bams Argenton-sur-Creuse mercredi 17 décembre 2025.
Kermesse de la Bams
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre
Gratuit
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
2025-12-17
La Bams d’Argenton-sur Creuse organise une kermesse de Noël.
Photo de famille, fabrication de décoration de Noël, maquillage, chantournage, crêpes et chocolat chaud, coin pour les petits… .
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 82 90 05 associationbams@gmail.com
English :
Bams d’Argenton-sur Creuse organizes a Christmas fair.
