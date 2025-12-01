Kermesse de la Bams

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

La Bams d’Argenton-sur Creuse organise une kermesse de Noël.

Photo de famille, fabrication de décoration de Noël, maquillage, chantournage, crêpes et chocolat chaud, coin pour les petits… .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 82 90 05 associationbams@gmail.com

English :

Bams d’Argenton-sur Creuse organizes a Christmas fair.

L’événement Kermesse de la Bams Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Vallée de la Creuse