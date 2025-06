Kermesse de la Fête Nationale Stade Majcherczyk Angevillers 19 juillet 2025 18:00

Moselle

Kermesse de la Fête Nationale Stade Majcherczyk Rue d’Havange Angevillers Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 23:59:00

Date(s) :

2025-07-19

La Kermesse de la Fête Nationale au Stade Majcherczyk.

Organisée en partenariat entre l’Amicale des Sapeurs Pompiers et la Commune d’Angevillers, vous trouverez sur place :

– Restauration

– Buvette

– Structure gonflables

– Ambiance Musicale

Et bien évidemment le Feu d’Artifice qui sera tiré vers 23h !Tout public

0 .

Stade Majcherczyk Rue d’Havange

Angevillers 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 59 49 00 contact@angevillers.fr

English :

The National Day Fair at the Majcherczyk Stadium.

Organized in partnership between the Amicale des Sapeurs Pompiers and the Commune d’Angevillers, you’ll find on site :

– Catering

– Refreshment bar

– Inflatable structure

– Musical atmosphere

And, of course, a fireworks display at around 11 p.m.!

German :

Die Kirmes zum Nationalfeiertag im Majcherczyk-Stadion.

Organisiert in Partnerschaft zwischen der Amicale des Sapeurs Pompiers und der Gemeinde Angevillers, finden Sie vor Ort :

– Restauration

– Getränkeausschank

– Aufblasbare Struktur

– Musikalische Umrahmung

Und natürlich das Feuerwerk, das gegen 23 Uhr abgebrannt wird!

Italiano :

La Fiera della Giornata Nazionale allo Stade Majcherczyk.

Organizzata in collaborazione tra l’Amicale des Sapeurs Pompiers e il Comune di Angevillers, troverete in loco:

– Ristorazione

– Bar di ristoro

– Struttura gonfiabile

– Atmosfera musicale

E, naturalmente, lo spettacolo pirotecnico intorno alle 23.00!

Espanol :

Feria de la Fiesta Nacional en el Estadio Majcherczyk.

Organizada en colaboración entre la Amicale des Sapeurs Pompiers y la Commune d’Angevillers, encontrará in situ :

– Catering

– Bar

– Estructura hinchable

– Ambiente musical

Y, por supuesto, fuegos artificiales hacia las 23.00 h

L’événement Kermesse de la Fête Nationale Angevillers a été mis à jour le 2025-06-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME