Kermesse de la médiathèque Médiathèque Le Parnasse Paris

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

KERMESSE de la médiathèque – place de l’Hôtel de Ville : animations pour toute la famille.

Jeux, histoires, moment musical, magicien, bulles, pêche au canard…

Vente de documents retirés des collections de la médiathèque, exclusivement réservée aux particuliers

Et à 17h un goûter pour tout le monde !

Dans le cadre de la 2e édition des journées nationales des bibliothèques, la médiathèque vous invite à :

médiathèque saint-louis