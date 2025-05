Kermesse de la Sainte Clotilde – Angiens, 9 juin 2025 10:30, Angiens.

Seine-Maritime

Kermesse de la Sainte Clotilde Iclon Angiens Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 10:30:00

fin : 2025-06-09 17:00:00

Date(s) :

2025-06-09

Toute la journée, kermesse de la Sainte Clotilde à Angiens, hameau d’Iclon, rue de la Bascule.

Messe, Jeux pour enfants et adultes, repas …

Repas 17€ cochon grillé frite à 12:30

Toute la journée, kermesse de la Sainte Clotilde à Angiens, hameau d’Iclon, rue de la Bascule.

Messe, Jeux pour enfants et adultes, repas …

Repas 17€ cochon grillé frite à 12:30 .

Iclon

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 05 66

English : Kermesse de la Sainte Clotilde

All day, Sainte Clotilde fair in Angiens, hameau d’Iclon, rue de la Bascule.

Mass, games for children and adults, meal…

Meal 17? grilled pig and French fries at 12:30

German :

Den ganzen Tag über Kirmes der Heiligen Clotilde in Angiens, Weiler Iclon, rue de la Bascule.

Messe, Spiele für Kinder und Erwachsene, Essen …

Essen 17? gegrilltes Schwein mit Pommes frites um 12:30

Italiano :

Tutto il giorno fiera di Santa Clotilde ad Angiens, hameau d’Iclon, rue de la Bascule.

Messa, giochi per bambini e adulti, pasto…

Pasto 17? maiale alla griglia e patatine fritte alle 12.30

Espanol :

Todo el día feria de Santa Clotilde en Angiens, hameau d’Iclon, rue de la Bascule.

Misa, juegos para niños y adultos, comida…

¿Comida 17? cochinillo a la parrilla y patatas fritas a las 12:30

L’événement Kermesse de la Sainte Clotilde Angiens a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre