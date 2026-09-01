Informations pratiques

Grièges

Kermesse de la Veyle

MARPA « La Veyle » Grièges 19 allée de la Marpa Grièges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Kermesse avec manège pour enfant, balade en calèche, jeu de piste, pêche à la ligne, jeux d’adresse. Buvette et petite restauration..

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MARPA « La Veyle » Grièges 19 allée de la Marpa Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 50 84 62 marpagrieges@orange.fr

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English :

Fair featuring a children’s carousel, horse-drawn carriage rides, a scavenger hunt, fishing, and games of skill. Refreshments and light snacks available.

L’événement Kermesse de la Veyle Grièges a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle