Kermesse de la Veyle MARPA « La Veyle » Grièges Grièges
samedi 26 septembre 2026 · MARPA "La Veyle" Grièges · Grièges
Informations pratiques
Grièges
Kermesse de la Veyle
MARPA « La Veyle » Grièges 19 allée de la Marpa Grièges Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Kermesse avec manège pour enfant, balade en calèche, jeu de piste, pêche à la ligne, jeux d’adresse. Buvette et petite restauration..
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MARPA « La Veyle » Grièges 19 allée de la Marpa Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 50 84 62 marpagrieges@orange.fr
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English :
Fair featuring a children’s carousel, horse-drawn carriage rides, a scavenger hunt, fishing, and games of skill. Refreshments and light snacks available.
L’événement Kermesse de la Veyle Grièges a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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