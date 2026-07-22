Kermesse de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Caserne des pompiers Évrange

Informations pratiques

Évrange

Kermesse de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Caserne des pompiers 11 Rue Principale Évrange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez passer une agréable soirée en compagnie de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Hagen-Evrange !

Au programme Buvette et petite restauration tout au long de la soirée, feu d’artifice à la tombée de la nuit.Tout public

0 .

Caserne des pompiers 11 Rue Principale Évrange 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 47 28 communedevrange@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come spend a pleasant evening with the Hagen-Evrange Firefighters’ Association!

On the program: Refreshments and light snacks throughout the evening, and a fireworks display at nightfall.

L’événement Kermesse de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Évrange a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CATTENOM ET ENVIRONS