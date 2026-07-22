Kermesse de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Caserne des pompiers Évrange
samedi 1 août 2026 · Caserne des pompiers · Évrange
Informations pratiques
Évrange
Kermesse de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Caserne des pompiers 11 Rue Principale Évrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez passer une agréable soirée en compagnie de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Hagen-Evrange !
Au programme Buvette et petite restauration tout au long de la soirée, feu d’artifice à la tombée de la nuit.Tout public
0 .
Caserne des pompiers 11 Rue Principale Évrange 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 47 28 communedevrange@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come spend a pleasant evening with the Hagen-Evrange Firefighters’ Association!
On the program: Refreshments and light snacks throughout the evening, and a fireworks display at nightfall.
L’événement Kermesse de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Évrange a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CATTENOM ET ENVIRONS