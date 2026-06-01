Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire Place Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire

Saint-Avit-Saint-Nazaire

Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire

Place Marcel Duchant 22 rue des deux villages Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Kermesse de l’école par la Société des Amis de l’Enfance (SAE).

Spectacle des enfants de l’école de 16 à 17h.

Jeux surprises (Divers stands) de 17h à 19h.

Repas avec retransmission du match de rugby du TOP 14 de 19h à 23h.

Buvette & glaces toute la journée.

Stands de jeux pour petits et grands.

La participation de chacun fait de cette journée une belle réussite!

Venez nombreux!

Réservation par mail à sae33220@gmail.com ou téléphone au 06 32 15 56 12 au plus tard le vendredi 12 Juin 2026. .

Place Marcel Duchant 22 rue des deux villages Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 56 12 sae33220@gmail.com

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English : Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire

L’événement Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Avit-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays Foyen