Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire Place Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire
Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire Place Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire samedi 27 juin 2026.
Saint-Avit-Saint-Nazaire
Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire
Place Marcel Duchant 22 rue des deux villages Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Kermesse de l’école par la Société des Amis de l’Enfance (SAE).
Spectacle des enfants de l’école de 16 à 17h.
Jeux surprises (Divers stands) de 17h à 19h.
Repas avec retransmission du match de rugby du TOP 14 de 19h à 23h.
Buvette & glaces toute la journée.
Stands de jeux pour petits et grands.
La participation de chacun fait de cette journée une belle réussite!
Venez nombreux!
Réservation par mail à sae33220@gmail.com ou téléphone au 06 32 15 56 12 au plus tard le vendredi 12 Juin 2026. .
Place Marcel Duchant 22 rue des deux villages Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 15 56 12 sae33220@gmail.com
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English : Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire
L’événement Kermesse de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Avit-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays Foyen
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