kermesse de l’école du RPI d’OYA Ygos-Saint-Saturnin 5 juillet 2025 07:00

Landes

kermesse de l’école du RPI d’OYA Ygos-Saint-Saturnin Landes

Dès 10h, l’association des parents d’élèves vous invite à sa kermesse.

Au programme stands gratuits, escape game (sur réservation), restauration (sur réservation)

Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 14 74 31

English : kermesse de l’école du RPI d’OYA

From 10am, the Parents’ Association invites you to its school fair.

On the program: free stalls, escape game (book in advance), catering (book in advance)

German : kermesse de l’école du RPI d’OYA

Ab 10 Uhr lädt die Elternvereinigung Sie zu ihrer Kirmes ein.

Auf dem Programm stehen: kostenlose Stände, Escape Game (auf Reservierung), Essen (auf Reservierung)

Italiano :

A partire dalle 10, l’associazione dei genitori vi invita alla sua fiera.

In programma: bancarelle gratuite, gioco di fuga (su prenotazione), ristorazione (su prenotazione), ecc

Espanol : kermesse de l’école du RPI d’OYA

A partir de las 10 de la mañana, la asociación de padres te invita a su feria.

En el programa: puestos gratuitos, juego de escape (reservar con antelación), catering (reservar con antelación), etc

