Kermesse de l’école Les Eyzies 28 juin 2025 14:00

Dordogne

Kermesse de l’école parc de la Mairie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

14h. Maquillage, jeux, tombola. Spectacle des enfants à 14h30. Petite restauration sur place. Ouvert à tous. Gratuit

Maquillage, jeux, tombola.

Spectacle des enfants à 14h30.

Petite restauration sur place.

Ouvert à tous. .

parc de la Mairie

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 85 20 09 amicalelaique.leseyzies@gmail.com

English : Kermesse de l’école

14h. Face painting, games, tombola. Children’s show at 2:30pm. Snacks on site. Open to all. Free

German : Kermesse de l’école

14h. Schminken, Spiele, Tombola. Aufführung der Kinder um 14:30 Uhr. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Für alle offen. Kostenlos

Italiano :

14h. Pittura del viso, giochi, tombola. Spettacolo per bambini alle 14.30. Merenda sul posto. Aperto a tutti. Gratuito

Espanol : Kermesse de l’école

14h. Pintacaras, juegos, tómbola. Espectáculo infantil a las 14.30h. Merienda in situ. Abierto a todos. Gratis

L’événement Kermesse de l’école Les Eyzies a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère