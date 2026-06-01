Kermesse de L’école Notre Dame de Grâce de maillane Maillane
Kermesse de L’école Notre Dame de Grâce de maillane Maillane samedi 27 juin 2026.
Maillane
Kermesse de L’école Notre Dame de Grâce de maillane
Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 le samedi de 11h à 22h. Le dimanche de 10h30 à 22h. École Notre Dame de Grâce Saint Joseph Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Kermesse de l’école Notre Dame de Grâce Saint Joseph
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Kermesse annuelle de l’école privé Notre Dame de Grâce Saint Joseph.
Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Au programme
Stands pour petits et grands
Pêche aux canards, Bazar, Tir à la carabine, Maquillage, Fruit et légume, Enveloppes surprises, Crêpes et gaufres.
Samedi 27 juin
11 h Abrivado avec des taureaux pour enfants
11 h 30 Ouverture des stands
12 h Grillades et buvette
18 h Chant des enfants
20 h 30 Repas Bras’hero Grillades et buvette.
21 h 00 Concert de OSkard band (folk rock)
Dimanche 28 juin
10 h 30 Messe à l’église Saint Agathe.
11 h 30: Ouverture des stands de jeux.
12 h Aïoli sur place ou à emporter Grillades et buvette
18 h Spectacle des enfants
19h ouverture des stands.
20h30 Repas Paëlla. .
École Notre Dame de Grâce Saint Joseph Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 73 35 44 apelmaillane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Notre Dame de Grâce Saint Joseph school fair
L’événement Kermesse de L’école Notre Dame de Grâce de maillane Maillane a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Maillane (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la Musique Maillane 21 juin 2026
- Fête Nationale Maillane 14 juillet 2026