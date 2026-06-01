Maillane

Kermesse de L’école Notre Dame de Grâce de maillane

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 le samedi de 11h à 22h. Le dimanche de 10h30 à 22h. École Notre Dame de Grâce Saint Joseph Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Kermesse de l’école Notre Dame de Grâce Saint Joseph

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Kermesse annuelle de l’école privé Notre Dame de Grâce Saint Joseph.

Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Au programme

Stands pour petits et grands

Pêche aux canards, Bazar, Tir à la carabine, Maquillage, Fruit et légume, Enveloppes surprises, Crêpes et gaufres.



Samedi 27 juin

11 h Abrivado avec des taureaux pour enfants

11 h 30 Ouverture des stands

12 h Grillades et buvette

18 h Chant des enfants

20 h 30 Repas Bras’hero Grillades et buvette.

21 h 00 Concert de OSkard band (folk rock)



Dimanche 28 juin



10 h 30 Messe à l’église Saint Agathe.

11 h 30: Ouverture des stands de jeux.

12 h Aïoli sur place ou à emporter Grillades et buvette

18 h Spectacle des enfants

19h ouverture des stands.

20h30 Repas Paëlla. .

École Notre Dame de Grâce Saint Joseph Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 73 35 44 apelmaillane@gmail.com

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English :

Notre Dame de Grâce Saint Joseph school fair

L’événement Kermesse de L’école Notre Dame de Grâce de maillane Maillane a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence