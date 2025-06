Kermesse de l’école primaire – Courtenay 20 juin 2025 17:30

Loiret

Kermesse de l’école primaire 25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

L’école primaire de Courtenay organise sa kermesse au sein du Pôle Culturel et Associatif de Courtenay.

25 Place Honoré Combe

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95

English :

Courtenay elementary school organizes its fair at the Pôle Culturel et Associatif de Courtenay.

German :

Die Grundschule Courtenay veranstaltet ihre Kirmes im Kultur- und Vereinszentrum von Courtenay.

Italiano :

La scuola elementare di Courtenay organizza la sua fiera annuale presso il Courtenay Cultural and Community Centre.

Espanol :

La escuela primaria de Courtenay celebra su feria anual en el Centro Cultural y Comunitario de Courtenay.

