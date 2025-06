Kermesse de l’école primaire de Dompaire – École Primaire cour de l’École Dompaire 28 juin 2025 10:00

Kermesse des Amis de l’école Dompaire.

Spectacle scientifique tout public le matin animé par Clément Aubry, en début d’après-midi projection sur le voyage en Auvergne et nouveauté course de brouettes décorées.

Sans oublier nos traditionnels jeux…

Buvette et restauration (lasagnes sur réservation)Tout public

École Primaire cour de l’École 202 route de bouzemont

Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 95 08 58 64

English :

Kermesse organized by the Friends of Dompaire School.

Science show for the general public in the morning, hosted by Clément Aubry, followed by a projection of a trip to Auvergne in the early afternoon, and a new feature: a decorated wheelbarrow race.

Not forgetting our traditional games…

Refreshments and catering (lasagne on reservation)

German :

Kermesse des Freundeskreises der Schule Dompaire.

Vormittags eine Wissenschaftsshow für alle, die von Clément Aubry moderiert wird, am frühen Nachmittag eine Vorführung über die Reise in die Auvergne und neu: ein Rennen mit geschmückten Schubkarren.

Nicht zu vergessen unsere traditionellen Spiele…

Getränke und Essen (Lasagne auf Vorbestellung)

Italiano :

Fiera organizzata dagli Amici della Scuola di Dompaire.

Al mattino ci sarà uno spettacolo scientifico per tutte le età, condotto da Clément Aubry, mentre nel primo pomeriggio verrà proiettato un filmato sulla gita in Alvernia, oltre a una novità: una gara di carriole decorate.

Senza dimenticare i nostri giochi tradizionali…

Rinfresco e ristorazione (lasagne su prenotazione)

Espanol :

Feria organizada por los Amigos de la Escuela Dompaire.

Por la mañana habrá un espectáculo científico para todas las edades, presentado por Clément Aubry, y a primera hora de la tarde se proyectará una película sobre el viaje a Auvernia, así como una novedad: una carrera de carretillas decoradas.

Sin olvidar nuestros juegos tradicionales…

Refrescos y catering (lasaña previa reserva)

