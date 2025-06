Kermesse de l’Ecole Privée – Tournemire 20 juin 2025 07:00

Aveyron

Kermesse de l’Ecole Privée Tournemire Aveyron

Venez admirer le spectacle des enfants !

Spectacle et repas

Menu adulte:

Carottes râpées

Poulet en sauce et pâtes

Tarte Pomme Spéculos

Menu enfant :

Cordons bleu, pâtes et pot de glace

Repas préparés par l’Epicerie de Tournemire 15 .

Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 84 58 27 26

English :

Come and enjoy the children’s show!

German :

Bestaunen Sie die Show der Kinder!

Italiano :

Venite a godervi lo spettacolo dei bambini!

Espanol :

¡Ven a disfrutar del espectáculo infantil!

