KERMESSE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LANGOGNE – Langogne 20 juin 2025 07:00

Lozère

KERMESSE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LANGOGNE Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 9 – 9 – 11 EUR

Adulte

Date et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Kermesse de l’école publique de Langogne avec spectacle proposé par les enfants de l’école, paëlla ouverte à tous, crêpes, buvette, jeux, maquillage.

Pré de la Foire

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 09 96 ce.0480659F@ac-montpellier.fr

English :

Langogne public school fair with show put on by schoolchildren, paëlla open to all, crêpes, refreshments, games, face painting.

German :

Kermesse der öffentlichen Schule von Langogne mit einer von den Schulkindern dargebotenen Show, Paëlla für alle, Crêpes, Getränkestand, Spielen, Schminken.

Italiano :

Fiera della scuola pubblica di Langogne con spettacolo degli alunni, paella aperta a tutti, crêpes, rinfresco, giochi e face painting.

Espanol :

Feria de la escuela pública de Langogne con espectáculo a cargo de los escolares, paella abierta a todos, crepes, refrescos, juegos y pintacaras.

