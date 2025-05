Kermesse de l’Ecole Publique – Pont-de-Salars, 14 juin 2025 07:00, Pont-de-Salars.

Aveyron

Kermesse de l’Ecole Publique Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Barquette de frites

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

de Pont de Salars à la salle des fêtes Après-midi châteaux gonflables, maquillage, tombola et pause sucrée suivis du spectacle des élèves à 18h et d’un repas saucisse frites en soirée (réservation repas 06 45 41 75 73)

14h : châteaux gonflables, maquillage, chamboule tout, tombola, pause sucrée

18h : spectacle des élèves

20h : repas saucisses, frites, gâteau 8€ Enfant 6€ et barquette frites 4€ (réservation repas 06 45 41 75 73) 4 .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 45 41 75 73

English :

in Pont de Salars at the Salle des Fêtes: Afternoon bouncy castles, face painting, tombola and sweet break followed by the students’ show at 6pm and a sausage and French fries meal in the evening (meal reservation 06 45 41 75 73)

German :

von Pont de Salars in der Festhalle Nachmittags Hüpfburgen, Schminken, Tombola und süße Pause, gefolgt von der Aufführung der Schüler um 18 Uhr und einem Wurst-und-Pommes-Essen am Abend (Reservierung Essen 06 45 41 75 73)

Italiano :

a Pont de Salars presso la sala del villaggio: Nel pomeriggio, castelli gonfiabili, pittura del viso, tombola e una pausa dolce seguita da uno spettacolo degli alunni alle 18:00 e da un pasto a base di salsicce e patatine fritte la sera (prenotare il pasto al numero 06 45 41 75 73)

Espanol :

en Pont de Salars, en el ayuntamiento: Por la tarde, castillos hinchables, pintacaras, tómbola y una pausa dulce, seguidos de un espectáculo de los alumnos a las 18.00 h y una cena a base de salchichas y patatas fritas por la noche (reservar comida en el 06 45 41 75 73)

