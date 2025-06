Kermesse de l’école – Parc de la Cure Saint-Hilaire-de-Chaléons 22 juin 2025 11:00

Loire-Atlantique

Kermesse de l’école Parc de la Cure Allée des Chataigniers Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 11:00:00

fin : 2025-06-22 11:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Un évènement incontournable qui clôture l’année scolaire des plus petits; la Kermesse de l’école… Rendez-vous au parc de la cure, à Saint-Hilaire-de-Chaléons pour célébrer comme il se doit les grandes vacances.

Au programme à partir de 11h :

défilé des chars papillotés et de groupes costumés

stands; maquillage…

danse des enfants

jeux

animations

tombola

bar et restauration sur place

repas à partir de 12h30, réservation via helloasso école Sainte-Thérese

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons .

Parc de la Cure Allée des Chataigniers

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 37 79 58 11 apel.est.shc44@gmail.com

English :

A not-to-be-missed event that brings the school year to a close for the little ones: the School Fair… Join us in the Parc de la Cure, in Saint-Hilaire-de-Chaléons, to celebrate the summer vacations in style.

German :

Ein unumgängliches Ereignis, das das Schuljahr der Kleinsten abschließt: die Kermesse der Schule… Wir treffen uns im Parc de la cure in Saint-Hilaire-de-Chaléons, um die großen Ferien gebührend zu feiern.

Italiano :

Un evento imperdibile che chiude l’anno scolastico per i più piccoli: la fiera della scuola… Unitevi a noi nel Parc de la Cure, a Saint-Hilaire-de-Chaléons, per festeggiare le vacanze estive in grande stile.

Espanol :

Una cita ineludible que pone fin al curso escolar para los más pequeños: la feria escolar… Únase a nosotros en el Parc de la Cure, en Saint-Hilaire-de-Chaléons, para celebrar las vacaciones de verano por todo lo alto.

L’événement Kermesse de l’école Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2025-06-11 par I_OT Pornic