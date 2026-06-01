Kermesse de l’école Sainte Catherine Ecole Sainte Catherine La Roche-Jaudy
Kermesse de l’école Sainte Catherine Ecole Sainte Catherine La Roche-Jaudy dimanche 14 juin 2026.
La Roche-Jaudy
Kermesse de l’école Sainte Catherine
Ecole Sainte Catherine 1 Rue de Pouamon La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Kermesse de l’école avec spectecle des enfants à 14h, tombola, animations et repas possible sur place. .
Ecole Sainte Catherine 1 Rue de Pouamon La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 35 30
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English :
L’événement Kermesse de l’école Sainte Catherine La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose