Kermesse de l’école Sainte Catherine Ecole Sainte Catherine La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy

Kermesse de l’école Sainte Catherine

Ecole Sainte Catherine 1 Rue de Pouamon La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Kermesse de l’école avec spectecle des enfants à 14h, tombola, animations et repas possible sur place. .

Ecole Sainte Catherine 1 Rue de Pouamon La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 35 30

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English :

L’événement Kermesse de l’école Sainte Catherine La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose