Kermesse de l'école – Vue, 29 mai 2025 14:00

Loire-Atlantique

Kermesse de l’école Vue Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-05-29 14:00:00

fin : 2025-05-29 23:59:00

Date(s) :

2025-05-29

C’est bientôt la fin de l’école ! Venez célébrer l’arrivée des grandes vacances dans une ambiance conviviale ! C’est le grand retour de la Kermesse à Vue !

Au programme

défilé de chars dans le bourg dès 14h

danses des différentes classes

stands divers

jeux pour toute la famille

repas champêtre à partir de 20h

soirée dansante

Pratique

animation organisée par l’école Sainte-Anne de Vue

entrée libre

participation payante aux stands

Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 20 89

English :

School’s almost out! Come and celebrate the arrival of the summer vacations in a friendly atmosphere! The Kermesse à Vue is back!

German :

Die Schule ist bald zu Ende! Feiern Sie die Ankunft der großen Ferien in einer geselligen Atmosphäre! Es ist die große Rückkehr der Kermesse in Vue!

Italiano :

La scuola è quasi finita! Venite a festeggiare l’arrivo delle vacanze estive in un’atmosfera amichevole! La Kermesse à Vue è tornata!

Espanol :

¡Ya casi ha terminado el colegio! Venga a celebrar la llegada de las vacaciones de verano en un ambiente agradable ¡Vuelve la Kermesse à Vue!

L’événement Kermesse de l’école Vue a été mis à jour le 2025-05-26 par I_OT Pornic