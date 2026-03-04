Kermesse de l’égalité pour petits et grands Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 18 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez vous amuser, découvrir, vous informer et échanger sur la place et l’évolution des droits des femmes (jeux de kermesse, stands d’informations, ateliers et coin lecture…).

A votre manière, vous allez pouvoir œuvrer pour plus d’égalité dans le monde de demain !

Mercredi 18 MARS de 14h à 18h

Maison de Quartier La Bellangerais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T18:00:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



