Kermesse de Noël rue Jean Jaurès Atelier Peindre est un jeu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:00 – 18:00

Gratuit : non Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

La rue Jean Jaurès s’anime pour sa kermesse de Noël ! Petits et grands sont invités à partager un moment festif autour de jeux, stands gourmands (crêpes et tartiflette maison!) ,du groupe de Gospel Nantais, la visite du père Noel et un tirage au sort de la tombola! Dans une ambiance conviviale, venez nombreux participer à cette fête chaleureuse et pleine de bonne humeur !Les commerces de la rue seront tous ouvertsHoraires Gospel: 14h- 15h30-17hPère Noel et tirage au sort : 16h

Atelier Peindre est un jeu Centre-ville Nantes 44000