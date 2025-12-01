Kermesse de Noël Vogelgrun
Kermesse de Noël Vogelgrun samedi 13 décembre 2025.
Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin
Pour fêter Noël ensemble, venez vous amuser à notre Kermesse de Noël. Au programme grands jeux en bois, animations et plein de surprises ! LeFood truck Une petite fleur m’a dit sera présent tout au long de la journée et proposera ses spécialités dont ses mini-crêpes en versions salé et sucré.
Art’Rhena s’associe à l’opération de collecte Les Boîtes solidaires de Noël , en partenariat avec Caritas et les Restos du Cœur. 0 .
Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
