Kermesse de printemps Cream teas Gratot Gratot

Kermesse de printemps Cream teas

Gratot 5 Route du Moulin de Vesque Gratot Manche

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Kermesse de printemps anglaise avec concours du plus beau chapeau de Pâques décoré.

English cream tea.

Pâtisseries anglaises, chutneys, marmelades. .

Gratot 5 Route du Moulin de Vesque Gratot 50200 Manche Normandie eam50200@orange.fr

