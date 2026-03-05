Kermesse de printemps Cream teas Gratot Gratot
Gratot 5 Route du Moulin de Vesque Gratot Manche
Début : 2026-04-06 14:30:00
Kermesse de printemps anglaise avec concours du plus beau chapeau de Pâques décoré.
English cream tea.
Pâtisseries anglaises, chutneys, marmelades. .
Gratot 5 Route du Moulin de Vesque Gratot 50200 Manche Normandie eam50200@orange.fr
