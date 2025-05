Kermesse de Varaire-Concots ouverte à tous – Varaire, 6 juin 2025 17:30, Varaire.

Lot

Kermesse de Varaire-Concots ouverte à tous Salle des fêtes Varaire Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 17:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

La kermesse scolaire de Varaire est ouverte à tous. De nombreuses animations sont prévues. Il sera également possible de manger.

Réservation obligatoire pour le repas avant le 31 mai au 06.71.15.56.89 ou par mail: apeconcotsvaraire46@gmail.com

Spectacle des enfants.

Un manège pour les tout-petits.

Des animations pour les plus grands.

Confiseries, buvette, musique… Tout ce qu’il faut pour s’amuser en famille !

Plateau repas

Carottes râpées

Saucisse purée

Fromage

Tarte aux fruits

Verre de vin 12 .

Salle des fêtes

Varaire 46260 Lot Occitanie apeconcotsvaraire46@gmail.com

English :

Varaire’s school fair is open to all. There will be plenty of entertainment. It will also be possible to eat.

Reservations for the meal must be made before May 31 by calling 06.71.15.56.89 or by e-mail: apeconcotsvaraire46@gmail.com

German :

Die Schulkirmes in Varaire ist für alle offen. Es sind zahlreiche Animationen geplant. Es wird auch die Möglichkeit zum Essen geben.

Reservierungen für das Essen müssen bis zum 31. Mai unter 06.71.15.56.89 oder per E-Mail: apeconcotsvaraire46@gmail.com vorgenommen werden

Italiano :

La fiera della scuola di Varaire è aperta a tutti. Ci saranno molti intrattenimenti. Sarà anche possibile mangiare.

Le prenotazioni per il pasto devono essere effettuate entro il 31 maggio al numero 06.71.15.56.89 o via e-mail: apeconcotsvaraire46@gmail.com

Espanol :

La feria escolar de Varaire está abierta a todos. Habrá muchos espectáculos. También se podrá comer.

Las reservas para la comida deben hacerse antes del 31 de mayo en el 06.71.15.56.89 o por correo electrónico: apeconcotsvaraire46@gmail.com

L’événement Kermesse de Varaire-Concots ouverte à tous Varaire a été mis à jour le 2025-05-24 par OT CVL Lalbenque Limogne