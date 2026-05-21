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Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Ecole de Kerourgué Fouesnant

Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Ecole de Kerourgué Fouesnant samedi 13 juin 2026.

Lieu : Ecole de Kerourgué

Adresse : 63 rue de kerourgué

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Fouesnant

Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne

Ecole de Kerourgué 63 rue de kerourgué Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Organisée par l’Association des Parents d’Elèves.
Kermesse Tour du monde des aventuriers
Au programme
– à partir de 11h Initiation à la danse bretonne avec le cercle celtique Ar Pintiged Foen
Puis, faites escale aux quatre coins du monde
– Spectacles hauts en couleurs
– Restauration sur place midi et soir
– Stands et jeux pour petits et grands explorateurs
– Mousse Party et DJ de 16h30 à 18h30   .

Ecole de Kerourgué 63 rue de kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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