Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Ecole de Kerourgué Fouesnant
Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Ecole de Kerourgué Fouesnant samedi 13 juin 2026.
Fouesnant
Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne
Ecole de Kerourgué 63 rue de kerourgué Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Organisée par l’Association des Parents d’Elèves.
Kermesse Tour du monde des aventuriers
Au programme
– à partir de 11h Initiation à la danse bretonne avec le cercle celtique Ar Pintiged Foen
Puis, faites escale aux quatre coins du monde
– Spectacles hauts en couleurs
– Restauration sur place midi et soir
– Stands et jeux pour petits et grands explorateurs
– Mousse Party et DJ de 16h30 à 18h30 .
Ecole de Kerourgué 63 rue de kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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