Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Ecole de Kerourgué Fouesnant

Fouesnant

Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne

Ecole de Kerourgué 63 rue de kerourgué Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Organisée par l’Association des Parents d’Elèves.

Kermesse Tour du monde des aventuriers

Au programme

– à partir de 11h Initiation à la danse bretonne avec le cercle celtique Ar Pintiged Foen

Puis, faites escale aux quatre coins du monde

– Spectacles hauts en couleurs

– Restauration sur place midi et soir

– Stands et jeux pour petits et grands explorateurs

– Mousse Party et DJ de 16h30 à 18h30 .

Ecole de Kerourgué 63 rue de kerourgué Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kermesse des écoles de Kérourgué et La Garenne Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN