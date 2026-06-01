Guigneville

Kermesse des écoles

Guigneville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’association de parents d’élèves (APE) organise la grande kermesse des écoles de Guigneville et Engenville le vendredi 26 juin 2026 dès 18h00. Un rendez-vous familial festif dans le Loiret avec spectacle des enfants, stands de jeux, musique et restauration sur place.

L’association de parents d’élèves (APE) invite les familles et les habitants à célébrer la fin de l’année lors de la kermesse des écoles de Guigneville Engenville. Le vendredi 26 juin 2026, les festivités débutent à 18h00 avec l’ouverture de la billetterie pour les tickets de jeux. Après l’accueil des enfants à 18h30, les élèves montent sur scène à 19h00 pour présenter leur spectacle annuel. Dès 19h30, le public profite des différents stands de jeux, de la musique et de la buvette. Côté restauration, l’événement propose des frites, crêpes, barbes à papa et des sandwichs sauisses/merguez (sur réservation). Un moment convivial incontournable pour soutenir les projets scolaires du secteur. .

Guigneville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 92 45 38 ape.engenville@gmail.com

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English :

The Parents’ Association (APE) is organizing the big school fair for the Guigneville and Engenville schools on Friday, June 26, 2026, starting at 6:00 p.m. A festive family event in the Loiret featuring children’s performances, game booths, music, and on-site food service.

L’événement Kermesse des écoles Guigneville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS