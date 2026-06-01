Kermesse des écoles La Hallotière
Kermesse des écoles La Hallotière dimanche 21 juin 2026.
La Hallotière
Kermesse des écoles
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:30:00
fin : 2026-06-21 16:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille ! .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kermesse des écoles
L’événement Kermesse des écoles La Hallotière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
À voir aussi à La Hallotière (Seine-Maritime)
- Randonnée à la Hallotière La Hallotière 17 juin 2026
- Promenage à cheval au petit bois La Hallotière 17 juin 2026
- Préparation de la Fête du cheval La Hallotière 20 juin 2026
- Promenade à thème & enquête à poney La Hallotière 20 juin 2026
- Parcours de maniabilité & d’agilité à cheval La Hallotière 24 juin 2026