Kermesse des écoles – Parc du Moulin Peyre Mouriès 20 juin 2025 16:30

Bouches-du-Rhône

Kermesse des écoles Vendredi 20 juin 2025 le vendredi à partir de 16h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-06-20 16:30:00

2025-06-20

Grande kermesse des écoles au Parc du Moulin Peyre à Mouriès, vendredi 20 juin, à partir de 16h30 !Familles

Organisé par l’APE, Association des Parents d’Élèves et Amis de Mouriès



Venez nombreux partager un moment convivial en famille lors de la kermesse des écoles !



Au programme :

– Jeux pour les enfants

– Châteaux gonflables

– Ambiance musicale

– Petite restauration & buvette



– Repas Rougail saucisse riz + Boisson soft + Café douceur

Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne Helloasso



Ne manquez pas ce rendez-vous festif pour petits et grands !

Pensez à réserver votre repas à l’avance.

On compte sur vous pour faire de cette fête un beau moment de partage ! .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 09 13 36 apemouries@hotmail.fr

English :

Big school fair at the Parc du Moulin Peyre in Mouriès, Friday 20 June, from 4.30pm!

German :

Große Schulkirmes im Parc du Moulin Peyre in Mouriès am Freitag, den 20. Juni, ab 16.30 Uhr!

Italiano :

Grande fiera scolastica al Parc du Moulin Peyre di Mouriès, venerdì 20 giugno, dalle 16.30!

Espanol :

Gran feria escolar en el Parc du Moulin Peyre de Mouriès, el viernes 20 de junio, a partir de las 16.30 h

L’événement Kermesse des écoles Mouriès a été mis à jour le 2025-06-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles