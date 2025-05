Kermesse des écoles publiques – Rieupeyroux, 22 juin 2025 07:00, Rieupeyroux.

Aveyron

Kermesse des écoles publiques la Lusquière Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

repas enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

En famille ou entre amis, venez admirer le spectacle des enfants de la maternelle au primaire concocté par une équipe enseignante au top !

à 10h spectale des enfants de l’école.

A 11h30, inauguration, ouverte à tous, du chemin de randonnée créé par les élèves en collaboration avec les bénévoles du club de randonnée de Rieupeyroux

Repas sur place, sur réservation (avant le 14 juin) !

Venez vous régaler avec le repas cuisiné par Le Grill et les desserts de la Pâtisserie Mouly.

Menu poule confite/pommes de terre/dessert/café (14€ adulte, 10€ enfant)

ou sandwich/chips/glace 5€

Réservation par SMS 06.09.39.41.64 ou 06.03.48.46.80

Après-midi agréable avec les jeux en bois, les balades à poneys, le concours de pétanque, …. 10 .

la Lusquière

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 03 48 46 80 ape.ecolespubliques@outlook.fr

English :

With family or friends, come and admire the show put on by children from kindergarten to primary school, put together by a top-notch teaching team!

German :

Kommen Sie mit Familie oder Freunden und bewundern Sie die Aufführung der Kinder vom Kindergarten bis zur Grundschule, die von einem Top-Lehrerteam zusammengestellt wurde!

Italiano :

Con la vostra famiglia o i vostri amici, venite ad ammirare lo spettacolo messo in scena dai bambini della scuola materna e della scuola elementare, realizzato da un team di insegnanti di prim’ordine!

Espanol :

Venga en familia o entre amigos a admirar el espectáculo de los niños, desde la guardería hasta la escuela primaria, organizado por un equipo pedagógico de alto nivel

L’événement Kermesse des écoles publiques Rieupeyroux a été mis à jour le 2025-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)