Kermesse des Ecureuils Niederrœdern dimanche 14 septembre 2025.

9 route de Wintzenbach Niederrœdern Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-10-05

2025-09-14 2025-10-05

Jeux/animations autour du cheval pour les cavaliers et les non cavaliers de 14h à 17h

Tartes flambées midi et soir .

9 route de Wintzenbach Niederrœdern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 04 72 52 pc.ecureuils@yahoo.fr

English :

Games and entertainment from 2pm to 5pm

Tart flambées for lunch and dinner

German :

Spiele/Animationen von 14h bis 17h

Flammkuchen mittags und abends

Italiano :

Giochi e intrattenimento dalle 14.00 alle 17.00

Crostate flambées a pranzo e a cena

Espanol :

Juegos y entretenimiento de 14:00 a 17:00

Tarta flambeada para el almuerzo y la cena

