Kermesse des Ecureuils Niederrœdern
Kermesse des Ecureuils Niederrœdern dimanche 14 septembre 2025.
Kermesse des Ecureuils
9 route de Wintzenbach Niederrœdern Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-09-14 2025-10-05
Jeux/animations de 14h à 17h
Tartes flambées midi et soir
Jeux/animations autour du cheval pour les cavaliers et les non cavaliers de 14h à 17h
Tartes flambées midi et soir .
9 route de Wintzenbach Niederrœdern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 04 72 52 pc.ecureuils@yahoo.fr
English :
Games and entertainment from 2pm to 5pm
Tart flambées for lunch and dinner
German :
Spiele/Animationen von 14h bis 17h
Flammkuchen mittags und abends
Italiano :
Giochi e intrattenimento dalle 14.00 alle 17.00
Crostate flambées a pranzo e a cena
Espanol :
Juegos y entretenimiento de 14:00 a 17:00
Tarta flambeada para el almuerzo y la cena
L’événement Kermesse des Ecureuils Niederrœdern a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg