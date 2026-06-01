Kermesse des pirates Vitrac-Saint-Vincent
Kermesse des pirates Vitrac-Saint-Vincent samedi 13 juin 2026.
Vitrac-Saint-Vincent
Kermesse des pirates
le bourg Vitrac-Saint-Vincent Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez profiter de la kermesse des pirates avec tombola, concours de dessin, tatouages éphémères, maquillage, buvette, château gonflable, chasse au trésor, barbe à papa et restauration le soir.
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le bourg Vitrac-Saint-Vincent 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 51 82
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English :
Come and enjoy the pirate fair with tombola, drawing competition, ephemeral tattoos, face painting, refreshments, bouncy castle, treasure hunt, cotton candy and evening catering.
L’événement Kermesse des pirates Vitrac-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine