Kermesse d’Halloween Théâtre du Drakkar Saint-Marcel

Kermesse d’Halloween

Théâtre du Drakkar Rue du Virolet Saint-Marcel Eure

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Venez déguisés, jeux, origami, coloriages organisés par la mairie.

Les comédiens du Théâtre du Drakkar seront là pour lire quelques contes qui font peur.

Gratuit, ouvert à tous les enfants de Saint-Marcel en priorité. .

Théâtre du Drakkar Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50

