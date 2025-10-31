Kermesse d’Halloween Théâtre du Drakkar Saint-Marcel
Kermesse d’Halloween Théâtre du Drakkar Saint-Marcel vendredi 31 octobre 2025.
Kermesse d’Halloween
Théâtre du Drakkar Rue du Virolet Saint-Marcel Eure
Début : 2025-10-31 17:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
Venez déguisés, jeux, origami, coloriages organisés par la mairie.
Les comédiens du Théâtre du Drakkar seront là pour lire quelques contes qui font peur.
Gratuit, ouvert à tous les enfants de Saint-Marcel en priorité. .
Théâtre du Drakkar Rue du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50
