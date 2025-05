Kermesse du Centre socio-culturel d’Endoume – Centre socio-culturel d’Endoume ludothèque Marseille 7e Arrondissement, 24 mai 2025 10:00, Marseille 7e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Kermesse du Centre socio-culturel d’Endoume Samedi 24 mai 2025 de 10h à 18h. Centre socio-culturel d’Endoume ludothèque 285 Rue D’Endoume Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Ne manquez pas la kermesse samedi !Enfants

Venez nombreux à notre kermesse ce samedi !





Au programme braderie, tombola et plein de jeux pour enfants ! De jolis lots à gagner et des bonnes affaires à faire !

Un moment festif pour toute la famille.





On vous attend avec le sourire et la bonne humeur ! .

Centre socio-culturel d’Endoume ludothèque 285 Rue D’Endoume

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Don’t miss the fair on Saturday!

German :

Verpassen Sie nicht die Kirmes am Samstag!

Italiano :

Non perdetevi la fiera di sabato!

Espanol :

¡No se pierda la feria del sábado!

L’événement Kermesse du Centre socio-culturel d’Endoume Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille