Kermesse du Mas et poule au pot Salle du Mas Aire-sur-l’Adour

Kermesse du Mas et poule au pot

Salle du Mas Face à la gendarmerie Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Kermesse du MAS, Le retour de la poule au pot

Samedi 11 avril 2026

A partir de 11h30

Repas à 20€ Potage, Poule au pot farcie, Riz, Salade-fromage, tourtière Inscriptions avant le 04 avril 2026 auprès de Christian 06.95.01.79.92 06 52 0758 01 .

Salle du Mas Face à la gendarmerie Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 01 79 92

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English : Kermesse du Mas et poule au pot

L’événement Kermesse du Mas et poule au pot Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-14 par Tourisme Aire Eugénie