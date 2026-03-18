Kermesse du Mas et poule au pot Salle du Mas Aire-sur-l’Adour
Kermesse du Mas et poule au pot Salle du Mas Aire-sur-l’Adour samedi 11 avril 2026.
Kermesse du Mas et poule au pot
Salle du Mas Face à la gendarmerie Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Kermesse du MAS, Le retour de la poule au pot
Samedi 11 avril 2026
A partir de 11h30
Repas à 20€ Potage, Poule au pot farcie, Riz, Salade-fromage, tourtière Inscriptions avant le 04 avril 2026 auprès de Christian 06.95.01.79.92 06 52 0758 01 .
Salle du Mas Face à la gendarmerie Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 01 79 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kermesse du Mas et poule au pot
L’événement Kermesse du Mas et poule au pot Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-14 par Tourisme Aire Eugénie