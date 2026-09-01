Informations pratiques

Châteaudun

Kermesse du Sourire Dunois

1 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Kermesse organisée par le Cente Social de Châteaudun « Le Sourire Dunois ». Stands et animations.

Au programme de nos stands et animations :

Stand Santé : conseils et échanges autour du bien-être

Stand Trucs et astuces écho : idées malines pour le quotidien

Stand Bidouille et réemploi : montage et démontage d’ordinateurs

Stand Radio Beauvoir : immersion radio en direct

Stand Maman imparfaite : espace de partage et de bienveillance

Structure gonflable pour le bonheur des enfants

Buvette et restauration pour régaler petits et grands ! .

1 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Fair organized by the Châteaudun Community Center, « Le Sourire Dunois. » Stalls and activities.

L’événement Kermesse du Sourire Dunois Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-11 par OT GRAND CHATEAUDUN