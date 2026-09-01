Kermesse du Sourire Dunois Châteaudun
mercredi 16 septembre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Kermesse du Sourire Dunois
1 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Kermesse organisée par le Cente Social de Châteaudun « Le Sourire Dunois ». Stands et animations.
Au programme de nos stands et animations :
Stand Santé : conseils et échanges autour du bien-être
Stand Trucs et astuces écho : idées malines pour le quotidien
Stand Bidouille et réemploi : montage et démontage d’ordinateurs
Stand Radio Beauvoir : immersion radio en direct
Stand Maman imparfaite : espace de partage et de bienveillance
Structure gonflable pour le bonheur des enfants
Buvette et restauration pour régaler petits et grands ! .
1 Mail Flandres Dunkerque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Fair organized by the Châteaudun Community Center, « Le Sourire Dunois. » Stalls and activities.
L’événement Kermesse du Sourire Dunois Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-11 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)
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- Visite guidée des Grottes du Foulon Châteaudun 19 septembre 2026
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