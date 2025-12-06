Kermesse du téléthon Chaussin
Kermesse du téléthon Chaussin samedi 6 décembre 2025.
Kermesse du téléthon
Salle des Fêtes Chaussin Jura
Le Téléthon, c’est bientôt !
Un moment convivial pour petits et grands !
Jeux et structures gonflables 5 € enfant
(Tarif dégressif pour les fratries)
Animation musicale assurée par CODA
Animations Théâtre d’Ochisor & ses lutins
Spectacle Babushka
Restauration assurée par Food Authentic Family & buvette
Gaufres
Vente d’objets
100 % des recettes pour le Téléthon !
Ne manquez pas ce rendez-vous solidaire !
Salle des Fêtes Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 festichauss.chaussin@gmail.com
