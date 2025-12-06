Kermesse du téléthon

Salle des Fêtes Chaussin Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Téléthon, c’est bientôt !

Un moment convivial pour petits et grands !

——————–

Jeux et structures gonflables 5 € enfant

(Tarif dégressif pour les fratries)

——————–

Animation musicale assurée par CODA

Animations Théâtre d’Ochisor & ses lutins

Spectacle Babushka

——————–

Restauration assurée par Food Authentic Family & buvette

Gaufres

Vente d’objets

——————–

100 % des recettes pour le Téléthon !

Ne manquez pas ce rendez-vous solidaire !

——————– .

Salle des Fêtes Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 festichauss.chaussin@gmail.com

English : Kermesse du téléthon

German : Kermesse du téléthon

Italiano :

Espanol :

L’événement Kermesse du téléthon Chaussin a été mis à jour le 2025-11-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE