L’APE Les Têtes Brûlées organise une kermesse au profit des écoliers du Groupe Scolaire du Val Dunois.

Au programme jeux pour enfants, exposition des travaux de l’année, tombola…

Un apéro-concert sera également organisé.

Petite restauration (frites, barbecue, crêpes, barbe à papa) et buvette sur place.

Manifestation ouverte à tous.Tout public

Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est lestetesbrulees55110@gmail.com

English :

The APE Les Têtes Brûlées is organizing a fair to benefit the schoolchildren of the Groupe Scolaire du Val Dunois.

On the program: games for children, exhibition of the year’s work, tombola…

An aperitif-concert will also be organized.

Snacks (French fries, barbecue, crêpes, cotton candy) and refreshments on site.

Open to all.

German :

Die EV Les Têtes Brûlées organisiert eine Kirmes zugunsten der Schulkinder der Groupe Scolaire du Val Dunois.

Auf dem Programm stehen Spiele für Kinder, eine Ausstellung der Arbeiten des Jahres, eine Tombola und vieles mehr.

Außerdem wird ein Aperitif-Konzert organisiert.

Kleine Speisen (Pommes frites, Grill, Crêpes, Zuckerwatte) und Getränke vor Ort.

Die Veranstaltung ist für alle offen.

Italiano :

L’APE Les Têtes Brûlées organizza una fiera a favore degli scolari del Groupe Scolaire du Val Dunois.

In programma: giochi per bambini, esposizione dei lavori dell’anno, tombola…

Ci saranno anche un aperitivo e un concerto.

Merende (patatine, barbecue, crêpes, zucchero filato) e rinfreschi disponibili sul posto.

Aperto a tutti.

Espanol :

La APE Les Têtes Brûlées organiza una feria en beneficio de los escolares del Groupe Scolaire du Val Dunois.

En el programa: juegos para niños, exposición de los trabajos del año, tómbola…

También habrá un aperitivo y un concierto.

Aperitivos (patatas fritas, barbacoa, crepes, algodón de azúcar) y refrescos disponibles in situ.

Abierto a todos.

