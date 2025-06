Kermesse et ciné plein air – Au parc du château de La Rochette La Rochette 27 juin 2025 19:00

Charente

Au parc du château de La Rochette La Rochette Charente

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 00:00:00

2025-06-27

Kermesse des enfants du R.P.I Agris-La Rochette suivi d’un cinéma plein air

Au parc du château de La Rochette

La Rochette 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 46 32 06 ape.agris.larochette@gmail.com

English :

Children’s fair at R.P.I Agris-La Rochette followed by open-air cinema

German :

Kirmes der Kinder der R.P.I Agris-La Rochette mit anschließendem Freiluftkino

Italiano :

Fiera per bambini presso la R.P.I Agris-La Rochette seguita da un cinema all’aperto

Espanol :

Feria infantil en el R.P.I Agris-La Rochette seguida de cine al aire libre

