Kermesse et spectacle Valady
Kermesse et spectacle Valady samedi 27 juin 2026.
Kermesse et spectacle
Nuces Valady Aveyron
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Kermesse et spectacle de fin d’année + soirée tapas avec animation musicale (feu de la Saint-Jean si le temps le permet) à la salle des fêtes de Nuces.
Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 7 89 76 95 71 ape.ecole.nuces@gmail.com
English :
Kermesse and end-of-year show + tapas evening with musical entertainment (Midsummer bonfire, weather permitting) at the Nuces village hall.
German :
Kermesse und Jahresabschlussshow + Tapas-Abend mit musikalischer Unterhaltung (Johannisfeuer, wenn das Wetter es zulässt) im Festsaal von Nuces.
Italiano :
Kermesse e spettacolo di fine anno + serata di tapas con intrattenimento musicale (falò di mezza estate, tempo permettendo) presso la sala del villaggio di Nuces.
Espanol :
Kermesse y espectáculo de fin de año + velada de tapas con animación musical (hoguera de solsticio de verano, si el tiempo lo permite) en el salón del pueblo de Nuces.
L’événement Kermesse et spectacle Valady a été mis à jour le 2025-09-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)