Kermesse et spectacle Valady

Kermesse et spectacle Valady samedi 27 juin 2026.

Kermesse et spectacle

Nuces Valady Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Kermesse et spectacle de fin d’année + soirée tapas avec animation musicale (feu de la Saint-Jean si le temps le permet) à la salle des fêtes de Nuces.

Kermesse et spectacle de fin d’année + soirée tapas avec animation musicale (feu de la Saint-Jean si le temps le permet) à la salle des fêtes de Nuces.

Plus d’informations ultérieurement. .

Nuces Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 7 89 76 95 71 ape.ecole.nuces@gmail.com

English :

Kermesse and end-of-year show + tapas evening with musical entertainment (Midsummer bonfire, weather permitting) at the Nuces village hall.

German :

Kermesse und Jahresabschlussshow + Tapas-Abend mit musikalischer Unterhaltung (Johannisfeuer, wenn das Wetter es zulässt) im Festsaal von Nuces.

Italiano :

Kermesse e spettacolo di fine anno + serata di tapas con intrattenimento musicale (falò di mezza estate, tempo permettendo) presso la sala del villaggio di Nuces.

Espanol :

Kermesse y espectáculo de fin de año + velada de tapas con animación musical (hoguera de solsticio de verano, si el tiempo lo permite) en el salón del pueblo de Nuces.

L’événement Kermesse et spectacle Valady a été mis à jour le 2025-09-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)