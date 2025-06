Kermesse et Tombola Ecole de Champ le Duc Champ-le-Duc 28 juin 2025 11:30

Vosges

Kermesse et Tombola Ecole de Champ le Duc 2 Place de la Mairie Champ-le-Duc Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 11:30:00

fin : 2025-06-29 23:59:00

2025-06-28

Ça y est ça arrive à grand pas La kermesse de l’école de Champ le Duc et la soirée Match d’improvisation !

Et ça va être chouette !

Au programme jeux, rire d’enfants, barbes à papa, restauration et bonne humeur !

Tirage au sort de notre Super TOMBOLA à partir de 16h30 !

Plus d’une centaine de lots à gagner une entrée spa pour 2 à la chenaudière, un chèque cadeau de 150€ chez Leclerc, un cookeo, 2 abonnements annuels au Bruyères Fitness Loisirs, des entrées parcs d’attractions et de loisirs, des bons de réductions et cadeaux chez nos partenaires locaux, des séances shooting photos, des produits locaux, et bien d’autres surprises encore …

Tickets disponibles à la vente le jour de la kermesse

Restauration le soir Hot Dog / Frites

Tout est réuni pour passer un excellent moment en famille.

On vous attend nombreux

Ecole de Champ le Duc 2 Place de la Mairie

Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 6 38 82 16 76 larecre88@gmail.com

English :

It’s just around the corner: the Champ le Duc school fair and Improv Match evening!

And it’s going to be great!

The program includes games, children?s laughter, cotton candy, food and fun!

Draw for our Super TOMBOLA from 4.30pm!

Over a hundred prizes up for grabs: a spa entry for 2 at La Chenaudière, a 150? gift voucher from Leclerc, a cookeo, 2 annual subscriptions to Bruyères Fitness Loisirs, theme park and leisure park tickets, discount vouchers and gifts from our local partners, photo shoots, local produce, and many more surprises?

Tickets on sale on the day of the fair

Evening catering Hot Dog / Fries

Everything you need to have a great time with your family.

We look forward to seeing you

German :

Es ist soweit: Die Kirmes der Schule von Champ le Duc und der Abend des Improvisationsspiels stehen vor der Tür!

Und es wird toll werden!

Auf dem Programm stehen Spiele, Kinderlachen, Zuckerwatte, Essen und Trinken und gute Laune!

Verlosung unserer Super-TOMBOLA ab 16:30 Uhr!

Es gibt mehr als 100 Preise zu gewinnen: einen Spa-Eintritt für 2 Personen in La Chenaudière, einen Geschenkgutschein über 150? bei Leclerc, einen Cookeo, 2 Jahresabonnements für Bruyères Fitness Loisirs, Eintrittskarten für Freizeit- und Vergnügungsparks, Rabatt- und Geschenkgutscheine für unsere lokalen Partner, Fotoshootings, lokale Produkte und viele weitere Überraschungen ?

Tickets können am Tag der Kirmes gekauft werden

Verpflegung am Abend Hot Dog / Pommes frites

Alles ist vorhanden, um eine tolle Zeit mit der Familie zu verbringen.

Wir erwarten Sie zahlreich

Italiano :

Manca poco: la fiera scolastica Champ le Duc e la serata Improvisation Match!

E sarà fantastico!

Il programma prevede giochi, risate per bambini, zucchero filato, cibo e divertimento!

Estrazione della nostra Super TOMBOLA dalle 16.30!

Più di cento premi in palio: un ingresso per 2 persone al centro benessere La Chenaudière, un buono da 150€ da Leclerc, un cookeo, 2 abbonamenti annuali a Bruyères Fitness Loisirs, biglietti per parchi a tema e per il tempo libero, buoni sconto e regali dai nostri partner locali, servizi fotografici, prodotti locali e molte altre sorprese?

Biglietti in vendita il giorno della fiera

Ristorazione serale: Hot Dog / Patatine fritte

Tutto ciò che serve per divertirsi con la famiglia.

Non vediamo l’ora di vedervi

Espanol :

Está a la vuelta de la esquina: ¡la feria escolar Champ le Duc y la velada del Match de Improvisación!

¡Y va a ser genial!

El programa incluye juegos, risas infantiles, algodón de azúcar, comida y ¡diversión!

¡Sorteo de nuestra Super TÓMBOLA a partir de las 16.30 h!

Más de un centenar de premios en juego: una entrada de spa para 2 personas en La Chenaudière, un cheque regalo de 150? de Leclerc, un cookeo, 2 abonos anuales a Bruyères Fitness Loisirs, entradas para parques temáticos y de ocio, vales descuento y regalos de nuestros colaboradores locales, sesiones de fotos, productos locales y muchas sorpresas más?

Entradas a la venta el día de la feria

Catering por la noche Hot Dog / Patatas fritas

Todo lo que necesitas para pasarlo en grande con tu familia.

Te esperamos

