Kermesse et vide-greniers Devant le cimetière Réauville

Devant le cimetière Chemin de la Sablière Réauville Drôme

Début : Dimanche 2025-08-03 08:00:00

fin : 2025-08-03 16:00:00

2025-08-03

Profitez de notre Vide-greniers annuel, des jeux pour les enfants, du repas de midi omelette aux truffes (pensez à réserver), de la Buvette et du snack. Après-midi concours de pétanque, (reste des places pour le vide-greniers (3m 5€, 6m 10€, 10m 15€)

Devant le cimetière Chemin de la Sablière Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 28 79 63 derzas26230@gmail.com

English :

Enjoy our annual garage sale, children’s games, lunch (truffle omelette), refreshment bar and snack bar. Afternoon pétanque competition (places still available for the garage sale: 3m 5?, 6m 10?, 10m 15?)

German :

Genießen Sie unseren jährlichen Flohmarkt, die Spiele für Kinder, das Mittagessen: Trüffelomelett (bitte reservieren Sie), die Bar und den Imbiss. Nachmittags Boule-Wettbewerb (es gibt noch Plätze für den Flohmarkt (3m 5?, 6m 10?, 10m 15?)

Italiano :

Godetevi il nostro annuale mercatino, i giochi per bambini, il pranzo (frittata al tartufo), il bar e lo snack bar. Gara pomeridiana di pétanque (posti ancora disponibili per il mercatino (3m 5?, 6m 10?, 10m 15?)

Espanol :

Disfrute de nuestra venta anual de garaje, juegos infantiles, almuerzo (tortilla de trufa), bar de refrescos y snack bar. Competición de petanca por la tarde, (aún quedan plazas disponibles para la venta de garaje (3m 5?, 6m 10?, 10m 15?)

