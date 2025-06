KERMESSE FETE DES ECOLES – Labouheyre 20 juin 2025 15:00

Landes

KERMESSE FETE DES ECOLES PLACE DE LA MAIRIE Labouheyre Landes

??? GRANDE KERMESSE AP2EL de Labouheyre ???

Amis, familles, voisins… préparez-vous ! Le 20 juin 2025, notre village s’anime pour une journée de fête, de rires et de partage à l’occasion de la kermesse organisé par l’association AP2EL de Labouheyre ??

Au programme :??? Sucreries, boissons fraîches, gourmandises à gogo???? Goûter et repas sur place pour petits et grands gourmands??? Plein d’activités et de jeux pour s’amuser tous ensemble??? Ambiance conviviale & festive garantie grâce à la présence d’un DJ.

?? Venez nombreux, en famille, entre amis, avec vos enfants, vos voisins… Et surtout venez avec votre bonne humeur ! ????

On vous attend le 20 juin dès 16h00pour une journée inoubliable !

?? N’hésitez pas à partager l’info autour de vous ! Plus on est de fous, plus on rit ?? .

PLACE DE LA MAIRIE

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 62 50 82 contact.ap2el@gmail.com

