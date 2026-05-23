Kermesse-Fête du village de Pencran Pencran
Kermesse-Fête du village de Pencran Pencran samedi 6 juin 2026.
Pencran
Kermesse-Fête du village de Pencran
Place de Keranna Pencran Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Cette année, l’APE de l’école Lucien Kerlann de Pencran et l’Association Pencran Animations et Festivités vous propose la Kermesse-fête du village!
Au programme:
– Ouverture des stands à 14h30.
– Début de la soirée musicale à 18h30.
– Concert à 21h00.
– Feu de Saint-Jean à 23h00. .
Place de Keranna Pencran 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 41 54 41
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English :
L’événement Kermesse-Fête du village de Pencran Pencran a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS