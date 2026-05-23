Pencran

Kermesse-Fête du village de Pencran

Place de Keranna Pencran Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Cette année, l’APE de l’école Lucien Kerlann de Pencran et l’Association Pencran Animations et Festivités vous propose la Kermesse-fête du village!

Au programme:

– Ouverture des stands à 14h30.

– Début de la soirée musicale à 18h30.

– Concert à 21h00.

– Feu de Saint-Jean à 23h00. .

Place de Keranna Pencran 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 41 54 41

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English :

L’événement Kermesse-Fête du village de Pencran Pencran a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS