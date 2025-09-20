Kermesse flamande place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque

Kermesse flamande place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Kermesse flamande Samedi 20 septembre, 11h00 place Turenne 59240 Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Kermesse flamande avec :

Restauration sur place assurée par les commerçants locaux

Artisans locaux

Jeux flamands

Géants

Diverses animations musicales

place Turenne 59240 Dunkerque place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025