Kermesse flamande place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque
Kermesse flamande place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque samedi 20 septembre 2025.
Kermesse flamande Samedi 20 septembre, 11h00 place Turenne 59240 Dunkerque Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T21:00:00
Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T21:00:00
Kermesse flamande avec :
Restauration sur place assurée par les commerçants locaux
Artisans locaux
Jeux flamands
Géants
Diverses animations musicales
place Turenne 59240 Dunkerque place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025