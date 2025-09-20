Kermesse flamande place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque

Kermesse flamande Samedi 20 septembre, 11h00 place Turenne 59240 Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Rencontre de Géants. Géants présents : Violette la baigneuse, la Gourdasse, la Choleuse, Jean de Hilaire patate, Tee frère de Fort-Mardyck, et d’autres exposants dans chalets. Petite restauration sur place.

