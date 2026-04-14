Kermesse Gaillarde du Quartier 11, Quartier 11, Brive-la-Gaillarde

Kermesse Gaillarde du Quartier 11 Dimanche 3 mai, 09h00 Quartier 11 Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

La Guilde Ludique Briviste est heureuse d’être invitée à nouveau à la kermesse du Quartier 11. Elle viendra y animer des tables de jeux et proposera toute une panoplie de jeux de sa propre ludothèque, avec les animateurs qui vous les feront découvrir et qui prendront plaisir à jouer avec vous.

Venez nombreux.

Quartier 11 rue cesar geoffray brive Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Le Quartier 11 de Brive organise le dimanche 3 mai sa kermesse annuelle.